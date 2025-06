Escola Emílio Zuñeda abre inscrições para três cursos técnicos

Share on Email

Buscando ampliar as oportunidades de ensino a pessoas de todas as idades, a Escola Estadual Emílio Zuñeda está com inscrições abertas aos três cursos técnico que a instituição oferece.

O período para fazer a inscrição vai até o dia 2 de julho nos cursos técnicos de Contabilidade, Administração e EJA Modalidade Ensino Médio. As inscrições podem ser feita pelo site: www.educação.rs.gov.br/matículas pelo QR CODE. Informações podem ser obtidas pelo fone 55 3422 1703 na Escola Estadual Emílio Zuñeda.

Fazer um curso técnico pode ser uma oportunidade de sair com uma profissão e assim ter mais chances no mercado de trabalho, sem contar que é na modalidade de ensino médio e em escola pública.