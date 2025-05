Escola Farroupilha realizou evento especial com o tema “Elementos em Equilíbrio”

Share on Email

A Escola Farroupilha realizou o projeto escolar “Elementos em Equilíbrio: Terra, Água, Fogo e Ar”, inspirado no filme Elementos, da Disney Pixar. A apresentação dos trabalhos foi dia 21, pela manhã e tarde nas dependências da própria escola.

Com o entusiasmo juvenil dos alunos eles mostram a suas produções relativas a estes quatro elementos que promovem o equilíbrio do Planeta e que devem estar sendo produzidos oi preservados de forma.

A iniciativa teve como objetivo promover uma reflexão sobre o equilíbrio entre os elementos da natureza e suas relações com a convivência, o respeito e a diversidade. Os alunos apresentaram uma mostra de trabalhos, vivências e produções desenvolvidas ao longo do trimestre, integrando arte, ciência, valores e criatividade.

“Foi um momento mágico, de muita aprendizagem e emoção. Nossos estudantes se dedicaram com entusiasmo, e queremos compartilhar esse resultado com as famílias e toda a comunidade”, destacou a equipe diretiva da escola.

Escola Estadual Farroupilha

A atividade integra o calendário pedagógico da escola e reforça o compromisso da instituição com uma educação inovadora, afetiva e conectada com os desafios do mundo contemporâneo.