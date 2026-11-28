Escola Freitas Valle integra viagem de estudos e leva alunos a conhecer a história das Missões

Além dos alunos da Escola Barros Cassal, cuja participação já foi destaque em matéria publicada pelo Alegrete Tudo, a Escola Freitas Valle também integrou a programação, no último dia 19, proporcionando aos seus estudantes a oportunidade de conhecer de perto as instalações e os espaços históricos que preservam a memória das Missões Jesuíticas.

A visita representou um momento especial de aprendizado, permitindo que os estudantes vivenciassem, fora da sala de aula, conteúdos relacionados à história, à cultura e ao patrimônio histórico do Rio Grande do Sul.

Conhecer São Miguel das Missões é ter contato direto com um importante capítulo da formação histórica do Estado. As experiências proporcionadas durante a viagem contribuem para ampliar o conhecimento dos alunos, despertar a curiosidade e fortalecer a valorização da identidade cultural gaúcha.

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A participação da Escola Freitas Valle merece registro e reconhecimento, pois ações como essa demonstram a importância de aproximar os estudantes da história, tornando o aprendizado mais significativo por meio de experiências e vivências.

Uma viagem que vai além do passeio: é conhecimento, cultura e história construídos também fora dos muros da escola.