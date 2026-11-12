Escola Freitas Valle recebe treinamento sobre a Lei Lucas e primeiros socorros

A atividade foi conduzida pelo técnico em Segurança do Trabalho Igor Pinheiro, acompanhado de Gisiele Hofmann, em uma iniciativa voluntária.

Conforme Igor, o treinamento teve como objetivo capacitar professores e funcionários para agir em situações de emergência no ambiente escolar, oferecendo os primeiros atendimentos até a chegada de profissionais especializados.

A Lei Lucas (Lei Federal nº 13.722/2018) surgiu após uma fatalidade ocorrida em 2017, envolvendo Lucas Begalli, um menino de 10 anos, estudante de uma escola particular de Campinas (SP). Durante um passeio escolar, ele sofreu um engasgamento com alimento e faleceu dois dias depois.

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A partir desse episódio, a legislação tornou obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de ensino básico e de recreação infantil.

O treinamento abordou justamente a importância da prevenção de acidentes e da preparação da comunidade escolar para situações que exigem atendimento imediato. A proposta é que os participantes saibam como agir diante de ocorrências como engasgamentos, queimaduras e choques elétricos, entre outras emergências.

“Como podemos evitar acidentes em um ambiente escolar? Capacitando professores e funcionários por meio de noções básicas de primeiros socorros e ensinando os alunos sobre a prevenção de acidentes. Você saberia socorrer um aluno engasgado, com queimadura ou que tenha sofrido um choque elétrico?”, destacou Igor Pinheiro ao apresentar a dinâmica utilizada durante a atividade.

O projeto já passou pela Escola Eduardo Vargas e pela EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha, chegando agora à comunidade escolar do Freitas Valle.

A diretora da instituição, Alessandra Mello Valadares Vessozi, avaliou positivamente a iniciativa e ressaltou a importância de promover capacitações dessa natureza, que contribuem para tornar o ambiente escolar mais seguro e preparado para situações de emergência.

Ao todo, 35 colaboradores da escola participaram do treinamento.

Treinamentos em outras escolas

As instituições de ensino interessadas em receber a capacitação podem agendar o treinamento, conforme disponibilidade, pelo telefone ou WhatsApp (55) 99942-2908.

Fotos: SOL’SS Segurança e Saúde do Trabalho