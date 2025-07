Escola Gaspar Martins vence futsal infantil da fase municipal do JERGS em Alegrete

A disputa realizada no Ginásio do IEEOA, durou três dias, desde quarta a bola rola na quadra e culminou com a grande final na sexta-feira. A categoria infantil masculina protagonizou uma competição que contou com 16 escolas estaduais e municipais.

A fase classificatória separou 4 grupos de quatro escolas cada, que jogaram entre si e o melhor de cada avançou direto para fase de seminfinais.

Nas semi, o Gaspar venceu o Eduardo Vargas por 3 a 2, e carimbou presença na final. No outro jogo, o Demétrio Ribeiro fez 5 a 1 em cima do Lauro Dornelles. A final realizada na sexta colocou frente a frente Gaspar e Demétrio. Uma curiosidade aguçou a disputa. O professor Luan Severo é o treinador dos finalistas. Durante o jogo ele precisou da ajuda do professor de matemática do Gaspar para coordenar os meninos em quadra.

Um feito inédito, o Gaspar Martins aplicou 4 a 2 no Demétrio Ribeiro e ficou com o título municipal no infantil masculino do JERGS na modalidade futsal.

