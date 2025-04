Escola Honório Lemes comemora 55 anos de história educando gerações em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nesta semana de aniversário, serão desenvolvidas diversas atividades, com uma programação especial que promete envolver toda a comunidade escolar. O diretor Carlos Dorneles convida a todos para celebrar a data, com atividades que se estenderão ao longo de toda a semana.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A celebração será encerrada no dia 25 de abril, com um evento especial às 9h30min.

Confira a programação completa:

Turno da Manhã:

23/04 (quarta-feira): Dia do Esporte, com confraternização e atividades esportivas em parceria com a EMEB Fernando Ferrari.

Dia do Esporte, com confraternização e atividades esportivas em parceria com a EMEB Fernando Ferrari. 24/04 (quinta-feira): Quiz da Sustentabilidade, com perguntas e desafios sobre o tema.

Quiz da Sustentabilidade, com perguntas e desafios sobre o tema. 25/04 (quinta-feira): Apresentação da Banda Musical Honório Lemes e celebração oficial do aniversário da escola.

Turno da Tarde:

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

23/04 (quarta-feira): Desfile do Alfabeto e Apresentação Musical, com participação dos alunos.

24/04 (quinta-feira): Contação de Histórias, com apresentações realizadas pelas equipes da Gincana.

25/04 (quinta-feira): Atividade Picaedro e celebração oficial do aniversário da escola.

A Escola Honório Lemes, ao longo de seus 55 anos, tem sido um espaço de aprendizado, convívio e formação para muitas gerações de alegretenses. A comemoração do aniversário é uma oportunidade para relembrar a história da instituição, homenagear aqueles que contribuíram com sua trajetória e renovar o compromisso com uma educação pública de qualidade.