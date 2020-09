Escola Honório Lemes tem o melhor desempenho do IDEB em Alegrete

Compartilhe









O exame de Desenvolvimento de Educação Básica- IDEB, que avalia de dois em dois os anos iniciais (5° ano ) e os anos finais (9º Ano) aponta o desempenho de Escolas de Ensino Fundamental de todo o país.

Em Alegrete, na avaliação dos anos iniciais, a Escola Municipal de Ensino Básico Honório Lemes teve o melhor desempenho do Município e ficou com a média de 5,7. Em segunda colocação vem a EMB Vila Verde Moura com 5,2 e em terceiro a EMB Francisco Carlos com a nota de 5,1.

Já em relação a avaliação dos anos finais, do Ensino Fundamental, o melhor desempenho também foi da Escola Municipal Honório Lemes com a média de 5,7 e Alcy Cheuiche com 4,7.

A meta para 2021, quando haverá uma nova avaliação para os anos iniciais é de é 6,0 e para os anos finais a média será de 5,5.

Algumas escolas não foram avaliadas, porque não houve número suficiente de alunos no dia da prova e o MEC não considera, de acordo com a Secretária de Educação, Ângela Vieiro.

-No ano em que a EMEB Honório Lemes comemora os seus 50 anos, somos brindados com a maior nota do IDEB –Índice De Desenvolvimento da Educação Básica , tanto nos anos inicias 5,7 como anos finais- 5,3 , no ano de 2019, da Rede Municipal de Ensino ,considerou a vice -diretora, Marione Jaques

Ela informa que há dois anos trabalham em um sistema interno de monitoria, análise de rendimento escolar e avaliações periódicas.

A EMEB Honório Lemes está localizada na Zona Leste de nossa cidade. A Equipe Gestora: Diretora – Silvana Cardona Peres; Vice Diretora –Marione Jaques Da Silva; Luís Roberto Durgante- Coordenador Pedagógico; Milene Costa – Orientadora Educacional. A equipe agradece a cada aluno, cada professor e aos pais, também responsáveis por este desempenho

A EMB Honório Lemes conta atualmente com 257 alunos, atende da Educação Infantil – Níveis A e B, Anos Iniciais –do 1º ao 5 º – Ano e Anos Finais – do 6º ao 9º Ano.

