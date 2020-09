Escola infantil é alvo de arrombamento pela segunda vez em um mês

Compartilhe









Em menos de um mês, escola de educação infantil foi duas vezes alvo de arrombadores. Nesta segunda tentativa, a identidade do autor foi flagrada através do sistema de videomonitoramento da escola. De acordo com a diretora, Rejane Brandolt, o homem não conseguiu levar nada devido alarme ter acionado. O Ladrão saiu correndo. Porém, ficaram os vidros quebrados como prejuízo. O que chama atenção é a audácia do indivíduo que tentou entrar no educandário em plena luz do dia, às 10h45min, de sexta-feira.

A docente disse que o momento já é delicado em razão da pandemia, mas isso não justifica essas atitudes criminosas . A Escola Balão Mágico está localizada na região central.

Os arrombamentos na Zona Leste viraram rotina, dizem presidentes de bairros

Nos últimos meses o número de furtos/arrombamentos teve uma crescente no Município. Em muitos casos, a Brigada Militar identifica o autor através de imagens ou denúncias, entretanto, sem os produtos furtados ou sem a vítima, são ouvidos e liberados.