Escola José Bonifácio será ponto de coleta de eletrônicos durante Mini Cop do meio ambiente

A Prefeitura de Alegrete por meio da Secretaria de Meio Ambiente anunciou que durante Mini Cop Zona Sul ma escola José Bonifácio será ponto de coleta de eletrônicos, blisters e tampinhas plásticas para um melhor direcionamento dos resíduos.

O evento, que traz como tema “Os riscos das mudanças climáticas”, acontecerá das 9h às 14h, reunindo educação, conscientização ambiental e atitude sustentável. O evento faz parte de uma série de atividades da secretaria de meio ambiente.

“Participe e aproveite para dar o destino correto a esses materiais, contribuindo com o meio ambiente e com o futuro do nosso planeta”, diz chamamento da Prefeitura Municipal de Alegrete por meio das redes sociais.