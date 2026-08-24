Escola Lauro Dornelles inaugura Painel Sensorial durante Semana da Pessoa com Deficiência

A Escola Lauro Dornelles deu início às atividades da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência com a inauguração de um Painel Sensorial, recurso desenvolvido para ampliar as possibilidades de interação, exploração e aprendizagem dos estudantes.

A programação ocorre entre os dias 21 e 28 de agosto e tem como proposta promover a conscientização sobre a inclusão, a valorização das diferenças e a construção de um ambiente escolar cada vez mais acessível.

O Painel Sensorial foi desenvolvido pela professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE), Carina Moraes. O recurso reúne diferentes estímulos e possibilidades de interação e foi planejado para ser utilizado pelos alunos da escola.

A proposta é oferecer um espaço lúdico e acolhedor, no qual os estudantes possam explorar diferentes estímulos de acordo com suas necessidades e seu próprio ritmo. As atividades podem contribuir para aspectos como atenção, percepção, coordenação motora, autonomia e autorregulação.

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A inauguração também representa uma ação voltada ao fortalecimento das práticas de educação inclusiva na Escola Lauro Dornelles. A iniciativa busca criar novas possibilidades para que os estudantes participem das atividades escolares, desenvolvam suas potencialidades e tenham suas particularidades respeitadas.

Durante a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, a escola reforça a importância de discutir a inclusão para além da acessibilidade física, considerando também as diferentes formas de aprender, interagir e participar do cotidiano escolar.

O novo espaço deverá ser utilizado pelos estudantes em atividades pedagógicas e de exploração sensorial, tornando-se mais uma ferramenta à disposição da comunidade escolar.

Semana Estadual da Pessoa com Deficiência

De 21 a 28 de agosto

A iniciativa reforça o papel da escola na construção de um ambiente em que inclusão, respeito e oportunidades façam parte da experiência de todos os estudantes.