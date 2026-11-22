Alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Waldemar Borges, de Alegrete, participaram, no dia 13 de novembro, em Bagé, da etapa estadual da FECIPAMPA – Feira de Ciências da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). A participação marcou mais uma importante conquista da comunidade escolar, com o reconhecimento de projetos desenvolvidos em diferentes etapas e modalidades de ensino.

A escola chegou à fase estadual após a classificação obtida na etapa regional da feira, realizada em setembro, no município de Alegrete. A instituição foi representada por trabalhos da Educação Infantil, dos Anos Iniciais, sob orientação da professora Bruna Leonardi, e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com orientação do professor Luiz Durgante.

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Os projetos apresentados foram: “Da natureza à arte: descobrindo cores e saberes indígenas”, desenvolvido pela Educação Infantil; “Ciclo da água”, dos Anos Iniciais; e “Preços das escolhas: educação financeira, juros e consumo consciente”, elaborado pela EJA.

Durante a programação estadual, a EMEB Waldemar Borges recebeu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Já o projeto da Educação Infantil conquistou destaque popular, evidenciando o envolvimento e a receptividade do público com a proposta apresentada pelos estudantes.

A participação na FECIPAMPA representa uma oportunidade de compartilhar experiências, ampliar conhecimentos e valorizar a pesquisa científica no ambiente escolar. Além disso, a conquista reforça a importância de incentivar a curiosidade, a criatividade e o protagonismo dos estudantes desde os primeiros anos da vida escolar até a Educação de Jovens e Adultos.

Os resultados alcançados demonstram o compromisso da EMEB Waldemar Borges com uma educação que estimula a investigação, a construção coletiva do conhecimento e a participação dos alunos em espaços de aprendizagem e troca de experiências.