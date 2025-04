Escola Osvaldo Dornelles de Alegrete realiza intercâmbio com escola indígena da Barra do Ribeiro

Share on Email

Durante a Semana dos Povos Originários, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Osvaldo Dornelles realizou um trabalho, que é abordado durante todo o ano letivo, o qual enfatiza a valorização da cultura indígena, um aspecto fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e respeitosa. A cultura dos povos originários, rica em tradições, conhecimentos e práticas, representam uma parte essencial da diversidade cultural do nosso país.

A direção da escola diz que reconhecer e valorizar essa cultura é importante não apenas para a preservação de sua identidade, mas também para o enriquecimento da sociedade. Sob a Orientação da professora Rosane Tolfo e envolvimento de todos os professores das Séries Finais do Ensino Fundamental, a Escola realizou um intercâmbio com a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Ivy Poty, de Barra do Ribeiro, da 12ª CRE

Os alunos realizaram um valioso momento de diálogos, troca de conhecimentos e a construção de uma compreensão mútua entre diferentes culturas.

Alunos da Escola Oswaldo Dornelles de Alegrete

Essa iniciativa enriqueceu a experiência educacional, contribuindo para a valorização da diversidade cultural e a promoção da inclusão. A partir das tecnologias, os alunos puderam ter conhecimento da organização e realidade da escola, localizada em uma área cedida pela comunidade Indígena, dentro de uma aldeia. O espaço é cercado pelas casas dos moradores da aldeia Tekoa Yvy’ã Poty, da etnia Guarani, onde habitam as famílias e todas as crianças, que frequentam o estabelecimento de ensino. O local é bem arborizado, os alunos fazem aula de canto e dança, coletam macela e outras plantas medicinais, realizam artesanato, como se pode observar em cestaria, animais talhados e esculpidos em madeira, colares de sementes e outros elementos naturais. O intercâmbio permite que os alunos não indígenas conheçam e apreciem as tradições, línguas e modos de vida das comunidades indígenas. Isso ajuda a desmistificar estereótipos e preconceitos, promovendo um respeito mais profundo pela cultura indígena.

A Equipe Pedagógica destaca que, com a troca de saberes, são compartilhados conhecimentos sobre práticas sustentáveis, medicina tradicional e a relação com a natureza, enquanto alunos de escolas não indígenas podem apresentar suas experiências e conhecimentos em áreas como tecnologia, ciências e artes. Essa troca enriquece o aprendizado de todos os envolvidos. O intercâmbio promove o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, como empatia, comunicação e trabalho em equipe, salienta a professora.