Escola Osvaldo Dornelles promove evento “Quem cuida de mim” com integração entre pais, alunos e comunidade

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Osvaldo Dornelles realizou neste fim de semana o evento “Quem cuida de mim”, uma celebração marcada pela integração entre pais, alunos, professores e a comunidade escolar. A iniciativa também fez referência ao Dia dos Pais, destacando a importância da família no processo educativo.

O encontro foi marcado por um clima de descontração, alegria e envolvimento coletivo. Entre as atividades, destacou-se o animado futebol de pais, que divertiu o público e garantiu a vibração dos pequenos torcedores. Outro momento especial foram as apresentações musicais dos alunos, que emocionaram a todos com talento e dedicação.

Para encerrar, um almoço coletivo reuniu famílias, professores, colaboradores e voluntários, promovendo um verdadeiro espaço de convivência e fortalecimento dos laços de amizade.

De acordo com a diretora Maristela Estivalet Rosback, o principal objetivo do evento foi valorizar a participação da família na vida escolar, reforçando que a educação vai além da sala de aula.

"A aprendizagem envolve afeto, convivência e cooperação. O simples ato de reunir pais, filhos e comunidade em torno da mesma mesa fortalece vínculos, cria memórias afetivas e gera um sentimento de pertencimento que impacta diretamente no desenvolvimento dos estudantes", destacou.

O caráter comunitário foi outro ponto ressaltado. Ao abrir suas portas para receber não apenas estudantes e familiares, mas também moradores do entorno, a escola se afirma como um espaço de encontro, solidariedade e construção coletiva.

O evento contou ainda com a presença da Coordenadora Adjunta da 10ª CRE/Uruguaiana, professora Mari Godoy, que prestigiou a iniciativa.

O sucesso do “Quem cuida de mim” mostrou que a parceria entre escola, família e comunidade traz resultados concretos: crianças mais felizes, famílias mais próximas e uma educação ainda mais significativa.