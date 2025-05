Escola Oswaldo Dorneles realiza comovente homenagem às mães de Alegrete

A Escola Estadual Osvaldo Dornelles aproveitando o momento do Dia das Mães, por meio da Equipe Gestora, Pedagógica e professores organizaram um momento ímpar, reunindo as mães e responsáveis pelos alunos, no Salão de Atos da Escola.

Foi ima comemoração carinhosa e afetiva, no dia 7, com a presença da família na Escola. Os alunos do 6º ano apresentaram a canção “Maria, Maria”, de Milton Nascimento, trazendo uma mensagem à força, à resiliência e à beleza da mulher, especialmente daquelas que enfrentam as mazelas da vida com coragem e muita fé. A Escola busca valorizar e expressar a imensa admiração pela história de cada uma das mães da nossa comunidade.

A homenagem dos alunos trouxe um fortalecimento de vínculos, dando voz e alma a essa figura feminina forte e inspiradora, lembrando-nos da necessidade de reconhecer, valorizar e lutar pelos direitos e pela dignidade de todas as mulheres. Com muito capricho e delicadeza, a comunidade foi recepcionada com um chá e uma grande mesa partilhada, um lindo cenário para os registros, poemas e apresentações.

A valorização da figura materna permite que as crianças expressem seu amor, gratidão e reconhecimento pela pessoa que desempenha o papel materno em suas vidas, seja a mãe biológica, avó, tia, madrinha ou outra figura de cuidado.

A Escola aproveitou a data para abordar a diversidade das estruturas familiares existentes, promovendo o respeito e a inclusão, melhora do bem-estar; e ter-se, com isso, um olhar afetivo e respeitoso aos seus pais ou cuidadores. Sabe-se que, participando da vida escolar, costuma-se trazer alegria e segurança para a criança, impactando positivamente seu bem-estar emocional.

A Diretora destaca que “a interação da família com a Escola promove uma cultura de empatia e respeito, essenciais para o desenvolvimento social e emocional dos estudantes.” Além disso, segundo ela, a participação em atividades escolares proporciona oportunidades de socialização e construção de vínculos, que permitem que os pais acompanhem, de perto, o dia a dia dos filhos, suas dificuldades, seus progressos e suas interações sociais.