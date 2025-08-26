Escola Oswaldo Dorneles trabalha a cultura dos Direitos Humanos com seus alunos

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O trabalho esclareceu a compreensão do que são os direitos humanos, por que eles são fundamentais e como surgiram ao longo da história. Esses direitos constituem um conjunto de garantias universais que buscam assegurar a dignidade, a liberdade, a igualdade e a justiça para todas as pessoas, independentemente de sua origem, cultura, religião, gênero ou condição social.

Durante sua fala, a professora Cristiane fez um resgate do contexto histórico em que essas ideias se consolidaram — desde as primeiras lutas por liberdade e justiça, passando pelas revoluções que transformaram o mundo moderno, até os horrores das guerras mundiais. Ela também citou grandes ativistas e defensores dos direitos humanos, no Brasil e no mundo, que dedicaram suas vidas a combater desigualdades, discriminações e violações — como Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Malala Yousafzai, Chico Mendes e Marielle Franco.

Na palestra, na Escola Oswaldo Dorneles, foram apresentados os principais órgãos e instrumentos nacionais e internacionais que trabalham para proteger esses direitos e como cada pessoa pode contribuir para garanti-los no cotidiano, seja por meio da cidadania ativa, da solidariedade ou do engajamento social. Mais do que um conceito, os direitos humanos representam uma construção coletiva e permanente, que depende da vigilância e da participação de todos nós para que se tornem realidade plena.

Os alunos apresentaram a biografia dos principais ativistas mundiais e brasileiros na luta pela garantia dos direitos humanos, destacando que o ativismo é uma das formas mais poderosas de transformação social.

Ele representa a mobilização de pessoas e coletivos que se organizam para denunciar injustiças, exigir mudanças e promover a dignidade e a igualdade. Sem o ativismo, muitas conquistas históricas jamais teriam acontecido. Ao longo do tempo, foram as vozes de ativistas que impulsionaram o fim da escravidão, a luta pelo direito ao voto feminino, os movimentos por igualdade racial, os direitos da população LGBTQIA+, a defesa dos povos indígenas, a proteção do meio ambiente e tantas outras causas que hoje consideramos fundamentais.

Por fim, houve uma leitura dinâmica e exemplificada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, realizada por alunos e professores.

A escola é um espaço rico na transmissão de conhecimento, mas também um ambiente formador de cidadãos conscientes e participativos. É dentro dela que muitas crianças e jovens têm o primeiro contato com valores fundamentais como respeito, solidariedade, justiça e igualdade. Ao promover o aprendizado crítico, a convivência democrática e o respeito às diferenças, a escola torna-se um terreno fértil para que os estudantes compreendam seus direitos e deveres, desenvolvam senso de responsabilidade social e percebam a importância da participação ativa na comunidade.

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.”