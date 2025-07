Escola Polivalente de Alegrete sedia MiniCOP Zona Sul

A Escola Estadual José Bonifácio promove nesse, dia 18, a MiniCOP Zona Sul, um evento de grande relevância focado no debate sobre clima, justiça climática e justiça social. O que acontecer neste evento vai ajudar a gerar políticas públicas eficazes para mitigar as consequências das ações humanas no meio ambiente.

O engajamento da juventude é um dos pilares do evento. Os alunos Bruno da Silva (3º ano) e João Pereira (2º ano) destacaram a importância dos jovens nesse processo, afirmando que o futuro do planeta depende da conscientização e do cuidado das novas gerações com a terra, reforçando que a educação é a chave para essa mudança. Bruno mencionou que o grupo já participou da miniCOP estadual em São Leopoldo, onde apresentaram a “Declaração Gaúcha” à secretária de educação do Rio Grande do Sul. O professor Alexandre Flores acrescentou que a iniciativa para a MiniCOP partiu dos próprios alunos e que eles estarão presentes na COP 30, em Belém do Pará.

A estrutura do evento foi detalhada para garantir um dia de intensas discussões e atividades:

O credenciamento terá início às 8h30, seguido da abertura oficial às 9h.

Serão realizados painéis simultâneos abordando temas cruciais como mudanças climáticas e injustiça ambiental, tecnologias sociais de baixo custo, e a voz feminina na luta pelo clima. No período da tarde, as discussões se aprofundarão em educação ambiental e juventude, além de direitos climáticos intergeracionais.

Às 14h00, haverá oficinas práticas que incluirão a construção de composteiras, brinquedos reciclados, horta caseira e o projeto “Eco Chique”.

O evento contará com a presença de nove escolas já confirmadas, além de autoridades municipais, o que demonstra a amplitude e o reconhecimento da iniciativa.

Os organizadores e participantes têm a expectativa de que a MiniCOP Zona Sul seja um “divisor de águas” para a comunidade, promovendo a conscientização e incentivando a participação ativa na criação de políticas públicas que enfrentem efetivamente as mudanças climáticas.