Escola suspende atividades e reforça acolhimento

A comunidade escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro, em Alegrete, enfrenta um momento de profunda tristeza após a perda de dois estudantes em um intervalo de apenas dois dias.

Na quarta-feira (23), a escola foi atingida pela morte do aluno, de 17 anos, aluno da turma 107. A notícia provocou comoção entre colegas, professores, funcionários e familiares. As últimas homenagens ao jovem estão sendo realizadas em Alegrete. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

Nesta quinta-feira (24), uma nova perda voltou a abalar a comunidade escolar. A aluna, de 15 anos, estudante do 1º ano do Ensino Médio, faleceu durante a manhã. Ambos, a causa da morte não foi divulgada.

Diante das duas perdas consecutivas, a Escola Demétrio Ribeiro divulgou um comunicado nesta quinta-feira informando que estará em recesso até segunda-feira (28 de setembro).

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Segundo a instituição, a decisão busca oferecer um período de acolhimento, reflexão e cuidado, respeitando o momento vivido pelas famílias e permitindo que a comunidade escolar se reorganize para o retorno às atividades.

Escola pede respeito e evita especulações

No comunicado, a direção da escola destaca que este é um momento de extrema dor para toda a comunidade escolar e pede a colaboração de estudantes, familiares e da comunidade.

A instituição também solicita que sejam evitadas especulações, comentários ou o compartilhamento de informações não confirmadas que possam aumentar o sofrimento das famílias envolvidas.

A escola reforça que, neste momento, o mais importante é oferecer escuta, acolhimento e presença a quem enfrenta a dor das perdas.

Espaço de acolhimento

Além da suspensão das atividades, a Escola Demétrio Ribeiro disponibilizou um Espaço de Acolhimento para pais, responsáveis e estudantes.

A iniciativa conta com a participação de profissionais da Secretaria Estadual da Educação (SEDUC) e da 10ª Coordenadoria Regional de Educação (10ª CRE), que estarão reunidos para oferecer escuta e cuidado à comunidade.

O atendimento ocorre:

Quinta-feira (24): das 18h às 21h

Sexta-feira (25): das 9h às 11h e das 13h às 16h30.

Em sua manifestação, a escola reafirma o compromisso com o cuidado e o bem-estar de toda a comunidade escolar e pede que, diante da dor, todos possam cuidar uns dos outros.

“Que possamos, acima de tudo, cuidar uns dos outros, oferecer escuta, acolhimento e presença”, destaca a instituição.