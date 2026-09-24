Escola suspende atividades e reforça acolhimento

A comunidade escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Demétrio Ribeiro, em Alegrete, enfrenta um momento de profunda tristeza após a perda de dois estudantes em um intervalo de apenas dois dias.
Na quarta-feira (23), a escola foi atingida pela morte do aluno, de 17 anos, aluno da turma 107. A notícia provocou comoção entre colegas, professores, funcionários e familiares. As últimas homenagens ao jovem estão sendo realizadas em Alegrete. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.
Nesta quinta-feira (24), uma nova perda voltou a abalar a comunidade escolar. A aluna, de 15 anos, estudante do 1º ano do Ensino Médio, faleceu durante a manhã. Ambos, a causa da morte não foi divulgada.
Diante das duas perdas consecutivas, a Escola Demétrio Ribeiro divulgou um comunicado nesta quinta-feira informando que estará em recesso até segunda-feira (28 de setembro).
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Segundo a instituição, a decisão busca oferecer um período de acolhimento, reflexão e cuidado, respeitando o momento vivido pelas famílias e permitindo que a comunidade escolar se reorganize para o retorno às atividades.
Escola pede respeito e evita especulações
No comunicado, a direção da escola destaca que este é um momento de extrema dor para toda a comunidade escolar e pede a colaboração de estudantes, familiares e da comunidade.
A instituição também solicita que sejam evitadas especulações, comentários ou o compartilhamento de informações não confirmadas que possam aumentar o sofrimento das famílias envolvidas.
A escola reforça que, neste momento, o mais importante é oferecer escuta, acolhimento e presença a quem enfrenta a dor das perdas.
Espaço de acolhimento
Além da suspensão das atividades, a Escola Demétrio Ribeiro disponibilizou um Espaço de Acolhimento para pais, responsáveis e estudantes.
A iniciativa conta com a participação de profissionais da Secretaria Estadual da Educação (SEDUC) e da 10ª Coordenadoria Regional de Educação (10ª CRE), que estarão reunidos para oferecer escuta e cuidado à comunidade.
O atendimento ocorre:
Quinta-feira (24): das 18h às 21h
Sexta-feira (25): das 9h às 11h e das 13h às 16h30.
Em sua manifestação, a escola reafirma o compromisso com o cuidado e o bem-estar de toda a comunidade escolar e pede que, diante da dor, todos possam cuidar uns dos outros.
“Que possamos, acima de tudo, cuidar uns dos outros, oferecer escuta, acolhimento e presença”, destaca a instituição.
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