Escolas de samba mobilizam comunidade para Carnaval 2024

Há pouco mais de um mês da realização do Carnaval fora de época, as escolas de samba de Alegrete já promovem atividades para arrecadação de fundos para o próximo ano. No último domingo (07), a Escola Unidos dos Canudos realizou, à tarde, um bingo, que mesmo com chuva movimentou os canudenses. A Imperatriz da Praça Nova fará seu bingo no dia 28/05, às 13h30min, no Grupo Nativista Ibirapuitã, quatro cartelas custam R$10,00 e oito R$15,00. Nós Os Ritmistas já fizeram uma pastelada no mês de abril e estão se preparando para a Festa da Vitória, no dia 13/05, com a presença do cantor Bico Doce. As mesas estão esgotadas, restam os ingressos individuais. A Pôr do Sol também fará um bingo no dia 21 de maio, às 14h, no Grupo Nativista Ibirapuitã, até o momento 12 patrocinadores farão parte do evento. A Mocidade Independente da Cidade Alta (MICA) está rifando uma televisão smart de 42 polegadas, o sorteio será no dia 25 de junho de 2023.

Relembrando o Carnaval 2023

Depois de oito anos sem carnaval, as escolas de samba mobilizaram toda comunidade, desde os ensaios com vendas de alimentos e bebidas, até a montagem de brinquedos infláveis para as crianças, que renderam um bom valor para custear as fantasias. Os ensaios também foram um show à parte, pois chamaram grande público, as reuniões das baterias das agremiações uniam os membros das escolas e admiradores do Carnaval em um clima amistoso.

Houve, inclusive, a polêmica dos camarotes e arquibancadas que não ficaram prontos até o desfile, mas que foram substituídos por elementos móveis. Adiado no início de março, nos dias três e quatro, e depois para 31 de março e 1º de abril, os motivos variaram desde situações climáticas até a construção do sambódromo que não foi concluída a tempo. Mesmo com todos os entraves, o Carnaval foi um evento histórico que marcou o retorno do samba para a avenida do samba alegretense.



Fotos Vera Pedroso