Escolas do estado recebem EPIs e se preparam para volta às aulas

Compartilhe













56 Shares

A rede estadual esta se preparando para o retorno das aulas. A última informação da 10ª CRE é de que as escolas já estão recebendo os EPIs obrigatórios exigidos pelos protocolos de saúde para esse retorno.

A Coordenadora Regional de Educação, Sara Cardoso, informa que serão dez ítens que vão ser entregues nas escolas estaduais que integram a Coordenadoria. A outra previsão de volta às aulas é para o próximo dia 21 de outubro.

– É a preparação que devemos fazer para o retorno que não será na forma tradicional como todos imaginam, porque sabemos que todos devem continuar os cuidados com a saúde e, também, pensamos nas crianças e jovens que não tiveram nenhum contato com atividades, on line, ou material impresso neste tempo de pandemia.

As escolas já trabalham com plantões e as que receberam os ítens de EPIs se preparam para o retorno com distanciamento controlado.

Dentre os ítens, estão: máscaras em três tamanhos, tapetes sanitizantes, termômetros, álcool em gel, álccol antisséptico, álcool etílico, detergentes, papel toalha, água sanitária e lava louça. O retorno será aos poucos, bem diferente, de como eram as aulas antes da pandemia.

-A responsabilidade é de todos e nossas crianças e jovens que não tiveram acesso às atividades vão poder acompanhar com todos os cuidados, assegurou a Coordenadora Sara Cardoso.

Vera Soares Pedroso