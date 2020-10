Escolas estaduais de Alegrete recebem EPIs obrigatórios para retorno presencial

Compartilhe













No início da manhã, iniciou a entrega dos EPIs nas escolas estaduais de Alegrete. Essa ação faz parte do plano para equipar com os materiais necessários às escolas da Rede Estadual para volta das aulas presenciais controladas.

A coordenadora regional de educação, Sara Cardoso, informa que os materiais contém álcool em gel, tapetes, termômetros, dentre outros.

A primeira escola, de Alegrete, a receber os EPÌs foi a Oswaldo Aranha e a escolas rurais- Arthur Hormain, Barros Cassal e Silvestre. Os caminhões vão passando de escola em escola, aqui em Alegrete, fazendo a entrega dos materiais.

A Coordenadora Sara Cardoso diz que algumas escolas, também, compraram os produtos com recursos que dispunham.

Assim, todas as escolas da Rede Estadual da 10ª CRE estão sendo equipadas para o retorno presencial das aulas. A previsão é de recomeço controlado ainda neste mês de outubro. Mas depende de como vai estar a situação de cada cidade.

Em princípio retornariam os estudantes do Ensino Médio, especialmente os que não acompanharam as aulas on line ou receberam o material impresso.