Escolas estaduais de Alegrete se preparam para aplicação do Simulado Enem

A atividade tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência semelhante à do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), permitindo que conheçam o formato e o nível de exigência da avaliação.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo (PAT) entrou em contato com diretoras de escolas estaduais de Alegrete, que confirmaram a realização do simulado nas instituições. A atividade é direcionada aos alunos da 3ª série do Ensino Médio da Rede Estadual.

A prova contará com 80 questões objetivas inéditas, elaboradas com base na Matriz de Referência do Enem e nas diretrizes do Currículo Gaúcho. Serão 20 questões para cada uma das quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

A aplicação será realizada digitalmente, por meio de formulários eletrônicos no Google Sala de Aula, utilizando chromebooks em Modo Quiosque. O recurso restringe a navegação nos equipamentos durante a avaliação, contribuindo para a integridade do processo. Cada estudante terá quatro horas para responder às questões, durante seu turno regular de aula.

Além das questões objetivas, o cronograma prevê um dia exclusivo para a prova de Redação, que será aplicada em formato impresso. Os estudantes receberão uma proposta temática inédita, e os textos serão avaliados por professores do componente curricular de Aprofundamento Enem – Redação.

Material de apoio e acessibilidade

Para auxiliar na preparação, as escolas e os estudantes poderão utilizar o Caderno de Apoio Pedagógico, elaborado pela equipe do Ensino Médio da Seduc. O material está disponível no portal do Ensino Médio Gaúcho e serve como suporte para a revisão dos conteúdos.

O simulado também prevê recursos de acessibilidade para estudantes da Educação Especial ou com necessidades específicas comprovadas. Entre as medidas estão leitores de tela, ajustes de contraste visual nos chromebooks, acompanhamento de professores ledores e transcritores, intérpretes de Libras e provas com fonte ampliada, conforme a necessidade.

Os estudantes que necessitarem de tempo adicional poderão contar com uma hora extra para a realização da avaliação.

Simulado tem caráter diagnóstico

A Seduc destaca que o Simulado Enem 2026 possui caráter diagnóstico e formativo, funcionando como ferramenta de acompanhamento da aprendizagem. A proposta é identificar dificuldades e verificar os conhecimentos desenvolvidos pelos estudantes ao longo do Ensino Médio.

Após a aplicação, as escolas receberão relatórios analíticos com os resultados. Os dados poderão ser utilizados pelos professores para discutir os erros com as turmas, revisar conteúdos e planejar ações de recomposição e aprofundamento das aprendizagens.

A iniciativa busca contribuir para a preparação dos estudantes da Rede Estadual para o Enem, oferecendo uma oportunidade de familiarização com o modelo de prova e de identificação dos conteúdos que precisam de maior atenção antes do exame oficial.