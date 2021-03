Escolas municipais comecaram receber limpeza externa, a primeira foi a Nossa Senhora das Graças

Compartilhe















Na manhã desta segunda-feira, 08, a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Angela Viero reuniu-se com representantes da Empresa M&F, vencedora do certame, para as tratativas finais a respeito da efetivação do contrato para efetuar serviços de limpeza e conservação nas áreas externas das escolas municipais. A empresa da cidade de Triunfo, já iniciou o trabalho na segunda-feira, na EMEI Nossa Senhora das Graças.

“Garantir a limpeza e manutenção de nossos espaços de ensino é muito importante, pois isso garante que eles apresentaram um bom estado de conservação quando precisarmos retornar com as atividades presenciais. Estamos sempre investindo na melhoria das nossas escolas”, afirmou a secretária.