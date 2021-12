Escolas municipais são contempladas com 500 notebooks(chromebooks)

Os alunos da rede de ensino municipal de Alegrete vão iniciar 2022 com o uso de uma ferramenta adicional que contribuirá no processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de Chromebooks, equipamento adquiridos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que serão repassados às escolas. Inicialmente, 500 chromebooks foram recebidos e irão para distribuição aos alunos das escolas municipais, EMEBs e Polos Educacionais.

O investimento é de R$1.334.150,00, utilizando o recurso de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino (MDE). Ainda serão adquiridas 300 unidades futuramente.

Jovem, vítima de acidente, morre aos 19 anos

Os modelos são semelhantes com um notebook, mas utilizam o sistema operacional Chrome OS, do Google. Além disso, o Chromebook contará com a plataforma ClickIdeia, a qual já vinha sendo utilizada pelos alunos. Durante a aula, o professor poderá solicitar o uso do equipamento e utilizar em sala de aula conforme a necessidade. “As escolas serão contempladas com os computadores portáteis, que vão permitir ao aluno o acesso à internet, além de possuir aplicativos educacionais. A iniciativa visa possibilitar os alunos a acessar a plataforma ClickIdeia, utilizada como parte dos métodos de ensino em sala de aula”, explica Jesse Trindade, vice-prefeito.

“Integrar o uso de ferramentas que ajudam na dinâmica em sala de aula é algo que será posto em prática na sala de aula todos os dias, qualificando a inclusão digital no ambiente escolar”, exalta a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero.

A secretária também destaca: “Os equipamentos são de grande importância para a alfabetização digital dos nossos alunos. Os olhinhos deles até brilham ao explorarem as telinhas”, destacou.

De acordo com o prefeito Márcio Amaral, os novos equipamentos vão oportunizar acesso à tecnologia aos alunos. “Estamos investindo em tecnologia para oferecermos aos nossos alunos um ensino de qualidade, que além de proporcionar a inclusão digital e social, é considerada uma ótima ferramenta pedagógica”, afirmou.

No início da pandemia do novo coronavírus a Secretaria de Educação de Alegrete já havia contratado a ferramenta ClickIdeia, uma plataforma online direcionada para educação remota. Os equipamentos adquiridos trabalham diretamente com essa ferramenta, agregando ainda mais a tecnologia em favor do ensino.