Escolas Polivalente, Freitas Valle e Emílio Zuñeda de Alegrete vão ter obras de melhorias

As três escolas estaduais de Alegrete vão ter obras de melhorias em suas estruturas. A assinatura do início das obras foi neste dia 22. O investimento totaliza R$ 786.959,11 e beneficiará as instituições EEEM José Bonifácio, Colégio Estadual Emílio Zuñeda e EEEF Freitas Valle. A solenidade foi na Escola José Bonifácio.

As obras, com prazo de execução de 180 dias, incluem uma série de melhorias estruturais, como a reforma de sanitários, a troca de esquadrias e pisos, a recuperação de paredes e forros, além de pintura geral.

A cerimônia de assinatura contou com a presença da secretária estadual de Obras Públicas, Izabel Matte, do coordenador regional de Obras, Andersom Jardim, da coordenadora regional de Educação, Alfonsina Guedes de Moura, além das diretoras das três escolas beneficiadas: Letícia Bitencourt (José Bonifácio), Roselia Mallmann (Emílio Zuñeda) e Alessandra Mello (Freitas Valle). Representantes do legislativo estadual também estiveram presentes no evento.