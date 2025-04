Escolas públicas de Alegrete e Manoel Viana recebem espetáculo de palhaçaria

Com o objetivo de levar espetáculos artísticos aos estudantes de escolas públicas de Alegrete e Manoel Viana, o Sesc Alegrete promove o espetáculo “Tuiga Solito – Um Solo de Um Palhaço Só”. A apresentação, que traz a técnica mista de teatro de rua e circo, acontecerá nos dias 24 e 25 de abril no Ginásio Poliesportivo Tarcísio Colpo, em Manoel Viana, e na Av. Freitas Vale, em Alegrete, respectivamente. A atração é parte do projeto Teatro a Mil, do Sesc/RS, que busca levar apresentações de teatro e circo para a rede pública de educação em todo o estado.

Tuiga Solito é uma obra de André Tuiga, que conta a história de um palhaço que é abandonado pela sua trupe minutos antes de um grande show e se vê sozinho diante do público. Determinado a manter a promessa da companhia, ele decide apresentar o espetáculo que deveria ser realizado por uma equipe inteira. Com números de malabarismo, animais adestrados e equilibrismo, Tuiga enfrenta uma série de confusões e situações desastrosas enquanto tenta, de maneira atrapalhada e cômica, dar conta de tudo sozinho. Escolas interessadas podem agendar a participação pelo Whatsapp (55) 98423-6348. Mais informações podem ser obtidas diretamente com o Sesc Alegrete pelo telefone (55) 3422-2129.

Espetáculo “Tuiga Solito – Um Solo de Um Palhaço Só” – Sesc Alegrete

Manoel Viana

Data: 24/04 (quinta-feira)

Horários: 15h

Local: Ginásio Poliesportivo Tarcísio Colpo (Rua Rui Ramos, s/n)

Classificação: Livre

Alegrete

Data: 25/04 (sexta-feira)

Horários: 10h e 15h

Local: Av. Freitas Vale – Centro (ao lado do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek)

Classificação: Livre