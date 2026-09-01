Escolas públicas têm prazo definido para escolher livros didáticos para 2027

As escolas públicas têm até 8 de setembro para realizar a escolha dos livros didáticos, pedagógicos e literários que serão utilizados pelos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental no ciclo de 2027 a 2030.

O processo deve ser realizado pelos profissionais da educação no sistema PNLD Gestão. Professores dos anos iniciais, coordenadores pedagógicos e gestores escolares devem analisar as obras disponíveis e selecionar os materiais que estejam mais alinhados à proposta pedagógica da escola, aos objetivos de ensino e às características e necessidades da comunidade escolar.

A distribuição dos livros pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é gratuita. O programa é executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo Ministério da Educação (MEC).

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Quais escolas devem participar

Devem participar do processo as escolas pertencentes às redes públicas de ensino que tenham aderido ao PNLD para os anos iniciais do ensino fundamental. Além disso, as unidades precisam ter registrado estudantes no Censo Escolar de 2025 para estarem aptas à escolha.

O processo é considerado importante porque permite que cada escola avalie as diferentes coleções aprovadas e escolha os materiais que melhor atendam ao seu projeto pedagógico.

Livros estão divididos em três categorias

Os materiais destinados aos estudantes do 1º ao 5º ano estão organizados em três categorias.

Categoria 1: 1º e 2º anos

A primeira categoria é de escolha obrigatória e contempla os estudantes do 1º e do 2º ano.

Estão disponíveis materiais de:

Língua Portuguesa;

Arte;

Educação Física;

Matemática;

Ciências da Natureza, História e Geografia, em obra interdisciplinar;

Educação Digital e Midiática.

Nessa categoria, todos os livros destinados aos estudantes são consumíveis. Isso significa que não são reutilizáveis e permanecem com o aluno, que poderá escrever e interagir diretamente com o material durante as atividades.

Categoria 2: 3º, 4º e 5º anos

A segunda categoria também tem escolha obrigatória e é destinada aos estudantes do 3º ao 5º ano.

Os componentes disponíveis são:

Língua Portuguesa;

Arte;

Educação Física;

Matemática;

Ciências da Natureza;

História;

Geografia;

História e Geografia regionalizadas;

Produção de Texto;

Educação Digital e Midiática.

As obras de História e Geografia regionalizadas apresentam conteúdos relacionados às características de cada região do país.

Nessa categoria, os livros de Língua Portuguesa e Matemática destinados aos estudantes não são reutilizáveis. Os demais materiais são reutilizáveis e devem ser devolvidos à escola ao final do ano letivo.

Os livros de Educação Física das Categorias 1 e 2 são destinados exclusivamente aos professores.

Categoria 3: escolha opcional

A terceira categoria é de escolha optativa e contempla materiais de Língua Espanhola e Língua Inglesa, destinados aos estudantes do 1º ao 5º ano. Os livros dessa categoria são reutilizáveis e devem ser devolvidos à escola ao final do ano letivo. Como a adesão é voluntária, as escolas que não demonstrarem interesse não receberão os materiais dessa categoria por atribuição técnica.

Escolha deve ser feita pelo PNLD Gestão

A seleção das obras deve ser realizada exclusivamente pelo sistema PNLD Gestão.Para participar, professores e gestores precisam estar cadastrados no Sistema Gestão Presente (SGP) ou possuir cadastro anterior no Portal do Livro Digital e utilizar uma conta Gov.br. A escola pode escolher coleções diferentes para cada componente curricular. Não é necessário utilizar uma única coleção para todas as disciplinas. Caso a unidade não queira receber determinado livro ou componente curricular, deverá registrar no sistema a opção “NÃO DESEJO RECEBER O LIVRO”.

Nas Categorias 1 e 2, se a escola não realizar a escolha e também não registrar a opção de não recebimento, o FNDE fará a atribuição dos exemplares com base em critérios técnicos previamente definidos.Já na Categoria 3, por se tratar de uma escolha voluntária, a ausência de manifestação significa que não haverá atribuição automática dos livros.

Guia Digital auxilia professores e gestores

Para auxiliar as equipes escolares durante o processo de escolha, o MEC disponibilizou o Guia Digital do PNLD. A ferramenta reúne informações sobre as obras aprovadas e permite que os profissionais conheçam melhor os materiais antes de tomar a decisão.

Entre os conteúdos disponíveis estão:

Resenhas e informações sobre as obras;

Metodologias propostas para auxiliar o planejamento das aulas;

Estrutura e organização dos conteúdos;

Informações sobre a avaliação realizada para aprovação dos materiais;

Alinhamento das obras à Base Nacional Comum Curricular (BNCC);

Orientações para que as redes e escolas façam escolhas de acordo com suas necessidades pedagógicas.

Prazo termina em 8 de setembro

Com o prazo se aproximando, gestores e professores devem organizar a análise dos materiais e concluir o processo dentro do período estabelecido. A escolha feita pelas escolas terá reflexos nos próximos anos letivos, já que os livros selecionados integrarão o ciclo de utilização previsto para 2027 a 2030.

A orientação é que a decisão seja tomada de forma coletiva, considerando o projeto pedagógico da unidade, o perfil dos estudantes, a realidade da comunidade escolar e as estratégias de ensino adotadas pelos professores.