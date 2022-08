Escolha de peões e prendas dos Festejos de 2022; veja os resultados

A primeira etapa foram as provas escritas no Galpão Oficina de Pátria, junto ao CTG Farroupilha, na noite do dia 5 com as categorias de prenda: mirim, juvenil e adulta e de piá, guri e peão.

Muita atenção de quem faz as provas, cultua a tradição e quer representar sua entidade no maior evento da tradição gaúcha do RS.

No sábado, a escolha dos candidatos com as provas artísticas, oral e também escrita. Na área externa do Galpão Oficina de Pátria ocorreram as provas campeiras de como emalar o ponche e prova de encilha. Devido ao número de concorrentes não houve intervalo para o almoço. Também ocorreu a posse do departamento Jovem dos Festejos.

Resultado Concurso de Prendas e Peões Festejos Farroupilhas 2022

Categoria Prenda Pré-mirim



1ª Ana Clara Viana Saldanha PQT Filhos do Cerro

2ª Ana Laura Colpo Navarro PQT Alegretense

3ª Isabella de Castro Santos Grupo Nativista Ibirapuitã

Categoria Piazito



1º Leonardo kurz Corsini DTG Juventude

2º Bernardo Lima Viana PQT Filhos Do Cerro

3º Bernardo Amaro Alende DTG Juventude

Categoria Prenda Mirim



1ª Julia Da Silva Oesner Dtg Juventude

2ª Maria Eduarda Estigarribia Favila GT Os Tauras

3ª Gabriella Lima Fernandes Michelena Dtg Juventude

Categoria Piá



1º Samuel Machado Severo CTG Farroupilha

2º Luis Henrique Garcia Da Silva DTG Juventude

3º Oliver Gonçalves Lima DTG Juventude

Categoria Guri

1° Pedro Henrique de Carvalho da Silva – DTG Juventude

2° Kaunã Teles Monteiro – Piquete Filhos do Cerro

3° Cristiano Ronaldo Trindade Fernandes – GT Os Tauras

Categoria Prenda Juvenil



1ª Isadora Pimentel Rodrigues Grupo Natista Ibirapuitã

2ª Luiza Bilheri Machado Soares DTG Emilio Zuñeda

3° Emilly Menne Viana – PQT Filhos do Cerro

Categoria Peão

1° Claricio Nunes Vargas – GT Os Tauras

2° Thiagnee Marchezan – CTG Oswaldo aranha

3° Alisson Anaurides Kovalewski Martins – GT Os Tauras

Categoria prenda Adulta

1° Shaiane Santos Pires – GN Ibirapuitã

2° Julia de Souza Gomes – DTG Juventude

3° Isadora Moraes Menezes – CTG Farroupilha