Escolinha de Futebol do Flamengo de Alegrete ganha Van via emenda impositiva do PDT

A Escolinha de Futebol do Flamengo de Alegrete com mais de 60 anos de trabalho e história pelo esporte aqui na cidade entra numa nova fase com uma Van que foi entregue à entidade via emenda parlamentar impositiva do ano de 2024.

O veículo, no valor de 115 mil reais, foi entregue no dia 7 pelo prefeito Jesse Trindade, vice Luciano Belmonte, presidente da Câmara Cléo Trindade e ex-vereadora Dileusa Alves- autora da emenda da bancada do PDT ao Clube. Receberam a Van o presidente do Flamenguinho Toninho Fagundes e o treinador Edson Machado.

Dileusa Alves comentou da alegria em estar entregando o veículo e enfatizou que não basta apoiar o esporte e outras atividades sem ajuda efetiva, como o que aconteceu com a entrega deste veículo que vai servir para transportar os meninos do Flamenguinhos aos treinos.

Edinho Machado agradeceu e disse que será de suma importância poder levar os meninos, de locais bem distantes de onde treinam, e que tinham dificuldades para ir realizar os deslocamentos aos treinos da escolinha do Flamengo que, segundo ele vai investir em um centro de treinamento em breve, com pista inclusive para atletismo para retomar esta atividades esportiva na cidade.