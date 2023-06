Escolinha de Futsal da Arena traz bons resultados do Gauchinho em Bagé

No último final de semana a Rainha da Fronteira foi palco de mais uma etapa do Gauchinho 2023. A cidade de Bagé reuniu equipes do RS com categorias de base para mais uma etapa do intitulado “Gauchinho”, organizado pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão.

A Escolinha de Futsal da Arena Esporte & Lazer representou o município de Alegrete na competição estadual. O técnico Jerri Nazazieno participou do Gauchinho na etapa bageense jogando com as categorias Sub-13 e Sub-15.

Depois de muitos jogos, ambas categorias de Alegrete encerraram com um 3º lugar, tanto no Sub-15, como no Sub-13. “Fomos bem com nossos atletas. Jogando contra equipes da Região Sul e outras do centro do RS, meus meninos jogaram muito bem”, avaliou Nazazieno.

Jerri e o auxiliar Batista

A delegação alegretense contou com o apoio de pais dos meninos que se deslocaram até Bagé para torcer para gurizada, que disputou mais uma etapa do Gauchinho 2023.

Fotos: reprodução