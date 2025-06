Escolinha Meia Boca Juniors promoveu avaliação do Grêmio em Manoel Viana

No último sábado (07), a Escolinha Meia Boca Juniors de Manoel Viana realizou em conjunto com o observador do Grêmio Porto-alegrense Wagner Fagundes, uma avaliação técnica nas categorias Sub 9, 11, 13 e 15.

As atividades no campo do DAER, recebeu atletas de toda região da Fronteira Oeste, contando com a presença de crianças e adolescentes. A escolinha transmitiu todo evento através de uma Live pela página da equipe e também via canal da plataforma YouTube.

Muitos atletas destacaram-se, mostrando o potencial da região como formador de talentos. Foram selecionados 11 participantes, destes 5 são alunos da escolinha Meia Boca Juniors, para fazer avaliações em Porto Alegre junto à base do Grêmio, também mais 8 atletas estão em situação de monitoramento, ou seja, mediante melhora em suas deficiências poderão também ter uma oportunidade futuramente. Vale ressaltar que o trabalho da escolinha Meia Boca Juniors visa não só formar atletas, mas sim pessoas vencedoras na vida, pois é muito importante a conciliação da vida escolar com a rotina esportiva. Agradecemos a todos que se fizeram presentes e no segundo semestre haverá outra avaliação, portanto preparem-se e sigam acreditando nos seus sonhos.

São atletas da escolinha Meia Boca de Manoel Viana :

Gabriel Boaventura ,Antônio Henre,

Luander Martinez,

Sophia Delfino e

Luigi Antolini

Atletas que vão ser monitorados pré aprovados

Sub 15

Yuri Carneiro dos Santos

Alisson Trindade Medeiros

Sub 13

Jhonata Alves Nunes

Sub 11

Samuel Gindri Monteiro

Giovanna Aguilar Fracari

Rhayner Marques Luiz

Arthur Henrique Doarte

Sub 9

Bryan Meira Carvalho

Aprovados

Sub 15

Zagueiro Victor Lucas Macedo lemos 2010

Volante Gabriel Chervenski Boaventura 2010

Volante Antônio Henre Fontoura Almeida 2011

Lateral direito Luander Murilo Alfonso Martinez 2010

Atacante Álvaro dos Santos Rhodes 2011

Meia Atacante Nathália Visintainer Tourrucoô 2011

Sub 13

Meio Campo Luigi Lopes Guareschi Antolini 2012

Meio campo Rafael Trindade Vargas 2012

Meia Atacante Sophia Delfino Costa 2013

Sub 11

Atacante Matheus Severo Pimentel 2015

Meio campo Bernardo Guterres Mota 2014