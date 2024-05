Escolinhas de Alegrete trazem bons resultados da Copa Nova Esperança do Sul

A 2ª edição da Copa Nova Esperança do Sul de futsal masculino (categorias de base), foi realizada nos dias 25 e 26. A Copa NES reuniu escolinhas de várias cidades da região.

Organizada pela Escolinha Bola na Rede, a competição premiou os campeões e vice, além dos artilheiros e defesas menos vazadas com troféus e medalhas. No sábado, destaque para a disputa no Sub- 13; 15 e 17.

Destaque para a Eliseo´s Futsal, a gurizada de Alegrete faturou o título no Sub-15 e Sub-17. Nas duas categorias, a Eliseo´s trouxe a artilharia e defesa menos vazada. A gurizada Sub-15 da Eliseo´s em 6 jogos venceu cinco e empatou um. Na final fez 5 a 3 em cima do São Jorge/SER Santiago e garantiu o título de forma invicta. A Sub-17, fez seis apresentações, venceu quatro e sofreu uma derrota. Na final contra a SER Santiago empatou no tempo normal e venceu nas penalidades, trazendo o título na categoria maior.

No domingo (26), ocorreram os jogos da Sub-07; 09 e Sub-11 e a competição foi encerrada faltando 30 minutos para meia-noite. Para nascidos em 2017 e 2018, a Eliseo´s deu show vencendo os três jogos. Ganhou dos donos da casa na grande final por 6 a 0 no NES/Bola na Rede, com direito a artilharia e defesa menos vazada.

Pelo Sub-09, uma semifinal alegretense entre Real e Eliseo´s, melhor para o time do Real que avançou e faturou o troféu. A categoria 09 formada por meninos de 8 e 9 anos da escolinha Real Alegrete disputou 4 jogos na fase classificatória, três vitórias e uma derrota. Com uma semifinal eletrizante contra a Eliseo´s levou a melhor após um empate e vitória nos pênaltis. Destaque para o goleiro Luis Felipe Costa que defendeu um dos pênaltis da classificação para a grande final. O aluno Pedro Miguel Witt foi artilheiro da competição com 6 gols marcados.

Na Sub-11, o Real encerrou em 3º lugar. A escolinha RG também representou o município, mas não conseguiu avançar às finais.

“Estou muito orgulhosa da nossa escolinha e dos meus alunos eles foram gigantes diante a esta competição que foi a primeira do ano, depois de alguns amistosos poder competir e ir bem só temos a certeza que a escolinha Real Alegrete está no caminho certo para chegar ao topo nas próximas competições. Feliz com as duas categorias que levamos mesmo sem a premiação de troféu da competição a sub 11 foi a 3° colocada”, pontuou a professora Lunara Fernandes da escolinha do Real.

Fotos: Real e Eliseo´s Futsal (reprodução)