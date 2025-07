Escritor alegretense tem obra classificada no Prêmio Minuano de Literatura

O escritor José Antônio de Oliveira Gonçalves teve seu livro “Compartilhando Experiências” homologado na categoria “Não Ficção” do renomado Prêmio Minuano de Literatura.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Cultura do RS e pelo IEL (Instituto Estadual do Livro), com o objetivo de valorizar a produção literária gaúcha, conferindo reconhecimento aos autores e fomentando a leitura, a escrita e a divulgação da literatura do estado.

No livro “Compartilhando Experiências” (2024), o autor retrata o cotidiano alegretense por meio de crônicas inspiradas em vivências locais, divulgando a cultura e a identidade do município. Esses livro tem muito de sua vivência em estudos e formações ao longo da vida. Além de ser Bombeiro aposentado ele, que sempre gostou de estudar é Jornalista DRT, pós graduado em psicanálise clínica, licenciado em Matemática, técnica em segurança do trabalho, pós graduado em gestão e inteligência em segurança pública; curso de administração policial militar e oficial subalterno RR da Briga Militar

Gonçalves manifesta expectativa de avançar nas próximas fases do prêmio, reforçando a projeção da literatura de Alegrete e almejando maior reconhecimento cultural em sua terra natal

Nas próximas etapas do prêmio, serão selecionadas três obras finalistas em cada categoria. Posteriormente, define-se o vencedor por categoria e, na fase final, elege-se o “Livro do Ano” do Rio Grande do Sul.

Natural de Alegrete, o bombeiro aposentado Gonçalves estreou na literatura em 2004 com participação na antologia “Histórias do Trabalho”.

Sua trajetória inclui premiações pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre (2004) pela crônica “As Coisas Acontecem Quando Dizemos Te Amo”, e pelo Prêmio Literário Palavras, Som e Fúria (2006). Em 2020, integrou a revista europeia “Pov 21” (edição em português), com o texto “Existe Racismo no Brasil, Não Podemos Mais Negar” – uma das quatro crônicas mais lidas da revista.