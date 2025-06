Escritora alegretense radicada na Espanha será a Patrona da 44ª Feira do Livro

O evento será realizado de 30 de setembro a 5 de outubro de 2025, no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, celebrando literatura, cultura e história local. A programação está sendo cuidadosamente construída por uma comissão formada por representantes do Sesc e da Secel. Nesta edição o tema celebrará a vida e obra de Érico Veríssimo.

A patrona escolhida para esta edição é a escritora Eliana Rigol, gaúcha de Alegrete e atualmente radicada em Barcelona, na Espanha. Autora de obras como Moscas no Labirinto (finalista do prêmio AGES), Afeto Revolution (finalista do prêmio Jabuti). Eliana se destaca como voz ativa na literatura feminina. Inquieta e viajante de alma, promove palestras e retiros conectando mulheres no mundo inteiro. Criou ainda a mentoria “Jornada da Heroína” e, em 2024, apresentou ao vivo “A História Oculta das Mulheres” no Café Filosófico da TV Cultura. Em 2025, marcou presença em feiras internacionais do livro em Genebra e Catalunha, consolidando um percurso literário global.

️ Escritor e escritora homenageados

Nelson Carus – médico e escritor, formado em Medicina pela UFSM, com vasta vivência em clínica médica e especialização em ginecologia, Dr. Carus possui formação complementar em administração de empresas, direito e pedagogia. Atuou como docente universitário em cursos de Educação Física, Biologia, Direito, Medicina Legal e Criminologia. Seu talento literário se traduz em obras de crônica e romance, conquistando leitores de diferentes áreas.

Betânia Borges Schmitz – escritora e compositora, Betânia, gaúcha de Alegrete, é letróloga pela URCAMP (2008) e mescla paixão por versos, rimas, histórias e música em sua obra. Mãe de Davi e Maria Beatriz, ela encontra inspiração em seu cotidiano e participa ativamente de projetos de inclusão, levando sua arte a diversos públicos.

Homenageados Especiais

Ana Lúcia Vargas – pedagoga, contadora de histórias, alegretense, pedagoga e mestre em Políticas Públicas, Ana Lúcia atua na Educação Básica há mais de 20 anos, em redes municipais e estaduais. Foi mediadora do clube de leitura “Leia Mulheres” por cinco anos e, desde 2021, oficineira do “Cartas de Afeto” no PEAL. Com 11 anos de experiência como contadora de histórias, recebeu o Prêmio Mérito Cultural Alegretense. É referência em projetos de leitura e escrita entre crianças, adolescentes e mulheres.

Cyro e Flora Leães – Cyro é médico e filho do saudoso escritor alegretense, Cyro Leães e Flora é produtora cultural. Membros da Casa de Alegrete em Porto Alegre.

Instituição Homenageada

União Operária 1º de Maio. Fundada em 25 de abril de 1925, a União Operária nasceu como uma entidade sindical, mutualista, cultural e assistencial para trabalhadores e suas famílias. Inaugurada no Teatro Rio Branco, a instituição estabeleceu sua sede na Rua 20 de Setembro em 1927, onde permanece até hoje. Ao longo dos anos, promoveu palestras, conferências e mobilizações pela legislação trabalhista. Com um forte Departamento Cultural e Recreativo, organizou jantares, bailes e festas de Carnaval. Desde seus primórdios, trabalhadores negros desempenharam papel fundamental na direção da entidade, que se consolida como um marco da história operária e da cultura negra local.

Detalhes do Evento

Data: 30 de setembro a 5 de outubro de 2025

Local: Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Promoção: Sistema Fecomércio Sesc e Prefeitura de Alegrete (Secel)

A Feira do Livro de Alegrete promete uma semana repleta de lançamentos, palestras, rodas de leitura, oficinas literárias, contação de histórias e encontros culturais. A edição especial traz nomes que representam a diversidade e riqueza literária e social da região, mantendo viva a tradição de celebrar a leitura, a cultura e as lutas históricas da comunidade.