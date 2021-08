Escritores e escritoras de Alegrete lançam livro de micronarrativas

Um grupo de escritores e escritoras alegretenses lança neste domingo (15), às 19h, o livro “111 – As Melhores Micronarrativas já Escritas por Nós no WhatsApp”.

A ideia teve início a partir de uma oficina ministrada pelo professor e contista Marcelo Rocha, na Feira do Livro de Alegrete e ganhou vida em um grupo de WhatsApp, onde as micronarrativas eram compartilhadas para apreciação, crítica e construção junto aos outros participantes. O resultado foi além do esperado, e surgiu o desejo de publicar um livro com as melhores micronarrativas de cada participante do grupo.

Merlen Alves, acadêmica de Letras e também uma das autoras do livro, resolveu inscrever o projeto no edital Criação e Formação – Diversidade das Culturas, realizado pela Secretaria de Cultura do Estado, em parceria com a Fundação Marcopolo, com recursos oriundos da Lei nº 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc.

O edital tinha como objetivo captar projetos em vários setores culturais, oportunizando que os proponentes dessas ações recebam uma verba para desenvolver e colaborar no fomento à cultura. Dessa forma, o projeto do livro “111 – As Melhores Micronarrativas já Escritas por Nós no WhatsApp”, após todos os processos seletivos e trâmites legais, foi selecionado para receber recurso financeiro e ter sua publicação.

O grupo, que também participa da Sociedade Literária Rui Neves, resolveu convidar o professor Marcelo Rocha para fazer a apresentação da obra. Em um trecho de sua apresentação, Marcelo, destaca:

“As autoras e autores deste livro conhecem literatura, pois sabem que uma boa narrativa sugere o que mostra e mostra o que sugere. A história subjacente está sempre bem tecida nos intervalos – ou buracos – da história principal. Brevidade não se confunde com pressa e estes microcontos nos obrigam a dar um tempo na onda bravia e cotidiana comunicacional para perceber o que está submerso ao texto escrito.

Certa vez, o poeta e ensaísta italiano Eugênio Montale afirmou que o escritor argentino Jorge Luís Borges seria capaz de “meter o universo em uma caixa de fósforos”. O conto exige esta mestria: dizer menos e significar mais. As micronarrativas deste livro talvez não ocupem grande espaço na memória de nossos dispositivos móveis – ou do whatsapp – porém muitas delas permanecem indeléveis na memória de quem lê”.

Fazem parte do livro os seguintes escritores e escritoras: Alexandre A Alves, Amanda M. Melo, Ana Lúcia Vargas, Andressa Anhaia Benites, Célio Soares Pedroso, Elcira Simone Dutra, Kézia Lôbo, Marileia Silva Marchezan, Merlen Alves, Naiana Brossard Fantineli, Paulo Amaral e Rosane Grisa.

O lançamento será realizado no dia 15 de agosto – domingo, às 19h, através da Página do facebook do Coletivo Multicultural (https://www.facebook.com/coletivomulticultural) , com mediação da bibliotecária da Biblioteca Pública Mário Quintana, Aliriane Almeida. O livro será vendido por 20 reais e a venda será revertida ao trabalho social do Coletivo Multicultural.