Escritório regional do ROTA 77, aplicativo de mobilidade urbana, foi inaugurado em Alegrete.

Rota 77 é o aplicativo de mobilidade urbana que iniciou sua trajetória há quatro anos na cidade de Alegrete. Desde então, o aplicativo ganhou força e expandiu seus negócios pela fronteira oeste e demais cidades, conquistando clientes em mais de quinze cidades do Estado.

Alegrete foi onde tudo começou e, como forma de agradecimento à comunidade que os acolheu e também por ter vínculo familiar na cidade, o empresário Mateus Morais, sócio-proprietário, e sua esposa Sheila Morais decidiram trazer para a matriz o escritório regional.

O escritório regional está localizado na Rua Barão do Amazonas, 602, e tem como objetivo aproximar cliente e empresa através de um atendimento personalizado, oferecendo o suporte necessário para dúvidas, esclarecimentos, achados e perdidos (objetos esquecidos nos veículos). O passageiro pode entrar em contato via aplicativo e enviar mensagem fazendo sua solicitação, ou dirigir-se até o escritório para solicitar um carro ou contatar pelo telefone/WhatsApp virtual 55 98110 7777, utilizando o Rotinha Virtual, para aqueles que têm dificuldade em baixar o aplicativo, especialmente o público mais idoso que necessita de uma atenção especial com segurança.

Mateus e Sheila mudaram-se para a cidade de Erechim com o objetivo de alavancar os negócios e abranger outras regiões, e assim tem sido. O Rota 77 está em constante expansão, oferecendo praticidade com ferramentas que se adaptam às necessidades dos clientes, com benefícios reais, preço acessível, qualidade, carros que atendem ao padrão de conforto, mobilidade 24 horas, rapidez, alta aceitação, além de inúmeras vantagens que só quem é cliente Rota 77 tem. No próprio aplicativo, o passageiro pode selecionar categorias:

Premium;

Motorista feminino;

77 Promo;

Pet;

Especial para idosos;

Objeto.

Para aqueles que desejam mudar de vida e para melhor, torne-se um motorista parceiro do ROTA 77. Basta contatar pelo aplicativo Rota 77 Motorista Parceiro, disponível na Play Store, realizar o cadastro e, logo em seguida, o responsável do ROTA 77 entrará em contato para agendar uma visita presencial. Você também pode contatar diretamente pelo telefone/WhatsApp 55 9 9613 4678.

Escritório Regional Rota 77

Endereço: Rua Barão do Amazonas, 602

Contato: 55 98110 7777

Aline Menezes