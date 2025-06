ESF da Rondon agora atende no terceiro turno

Desde ontem(4), a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Rondon passa a contar com atendimento em terceiro turno, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde. A medida atende a uma antiga reivindicação de moradores e foi consolidada após uma reunião promovida em março pelo gabinete do vereador Joceli.

O encontro contou com a presença da secretária de Saúde, Heili Temp, da diretora da Atenção Básica, Carmem Norões, do diretor dos agentes de saúde, Luciano Safons, e da diretora da Atenção Especializada, Vanda Dorneles. Também participaram lideranças comunitárias dos bairros Maria do Carmo, Gamino, Cidade Alta, Olhos d’Água, Inês, Lara e Atlântida.

Durante a reunião, foi discutida a necessidade de estender o horário de atendimento da ESF Rondon, considerando a dificuldade enfrentada por muitos moradores que trabalham durante o dia e não conseguem buscar atendimento médico no turno tradicional.

O vereador Joceli ressaltou a importância da articulação entre o poder público e as comunidades locais para viabilizar a ampliação. “Tenho o prazer de informar que essa demanda será atendida e, a partir de hoje, o terceiro turno na ESF Rondon estará em funcionamento, garantindo um atendimento mais completo e acessível para toda a população”, afirmou.

Com a implantação do terceiro turno, a expectativa é de que a unidade consiga atender um maior número de pessoas, desafogando os atendimentos diurnos e proporcionando mais conforto e agilidade no serviço. A medida também é vista como um avanço na política de saúde municipal, buscando atender de forma mais eficaz as demandas da população.