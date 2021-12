ESF Nova Brasília com atendimento médico só três vezes por semana

Share on Email

De acordo com a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, a médica do programa Mais Médicos que atende nesta unidade, agora também está indo atender no Centro Social Urbano, porque uma médica de lá saiu em férias e a Secretaria da Saúde precisou fazer remanejamento.

A Secretária explica que, no final de ano, sempre precisam ajustar os atendimentos de forma que as unidades não fiquem sem nenhuma cobertura, visto que muitos profissionais entram em férias e faltam médicos na Rede Pública de Saúde.

Ela informou, ainda, que abriram edital para contratar mais cinco médicos e só três se inscreveram e não entregaram a documentação em tempo hábil, por esse motivo, terão que refazer o processo.