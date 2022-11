ESFs, agora com médicos em todas unidades, ajustam atendimentos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O atendimento médico em estratégias de saúde da família entrou numa nova fase depois das filas e tentativa de agendar, por telefone, que gerou muita reclamação de usuários.

João Francisco Filho- coordenador da atenção básica informa que agora o paciente chega e é atendido pela equipe de enfermagem, que faz triagem e conforme o risco é atendido no mesmo dia. Se não for urgente ele será agendado para o dia mais próximo, diz o coordenadoria da atenção básica.

Ele infomou que todas as unidades de saúde do Município têm médicos com os novos contratados pela Prefeitura.