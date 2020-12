ESFs passam por desinfecção para ajudar prevenção da Covid

Depois que servidores da ESF Prado foram positivados com a Covid, na última semana, e o posto foi fechado temporariamente, a Secretaria da Saúde realiza a desinfecção em todas as ESFs do Município. Enquanto a ESF da Prado esteve fechada, a unidade móvel de saúde atendeu em frente ao Posto.

A Secretaria da Saúde Haracelli Fontoura informa que todas as unidades de saúde de Alegrete passam por desinfecção. O trabalho é feito com água sanitária e álcool.

Quanto ao atendimento, os locais seguem todos os protocolos exigidos de cuidados para evitar a contaminação, tanto de quem trabalha neste locais como os pacientes. A Secretária informa que os servidores das demais unidades estão bem, trabalhando com todos os cuidados exigidos pelos protocolos de saúde.

Vera Soares Pedroso