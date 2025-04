Espaço leitura do banheiro público do Parque de Alegrete aguarda novas doações de livros

Por inciativa de uma servidora da Secretaria de Infraestrutura, que trabalha lotada no Parque Rui Ramos, o banheiro público feminino do parque mantém uma estande com livros que podem ser levados pelas pessoas que utilizam o local.

Tudo foi doado e organizado por Silvia Menezes, servidora municipal responsável pela limpeza dos banheiros do Parque. Mas ela vai além, e cuida das plantas, canteiros e organiza este espaço com os livros que são provenientes de doações.

Banheiro do Parque Rui Ramos

Agora a estande está com poucos livros e a servidora pública comentou que estão sempre precisando de doações para suprir a biblioteca improvisada, porque as pessoas gostam e levam os livros para ler em casa. É importante a doação de qualquer tipo de obra, pois sempre tem informações para serem apreendidas e assim estamos fazendo a nossa parte, salientou. Ela também decora a estante com objetos de doação deste espaço que, de acordo com Silvia, agradou a comunidade que frequenta o Parque Rui Ramos para fazer atividades físicas ou conviver com amigos e familiares.