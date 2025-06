Especialista em educação ambiental defende menos carros nas ruas, gente de bike e a pé em Alegrete

A população de Alegrete, de acordo com as últimas estimativas do IBGE (2022), é de 72.409 habitantes. A estatística do Detran RS, nos últimos seis meses, evidencia um crescimento médio de mais de mil veículos a cada ano que passa aqui no Município. No ano passado, a frota de Alegrete era de 43.855 veículos. E até março de 2025 já tinha o registro de 44.028 veículos.

O crescimento do número de veículos na cidade, entre carros e motos, é algo impressionante para o tamanho da cidade. Isso expõe dois problemas -um trânsito complicado que resulta em muitos acidentes e por outro lado promove a poluição provocada por gás carbônico das descargas.

Na semana do meio ambiente a alta circulação de veículos levantou questionamento por uma especialista em educação ambiental ambiental, Engenheira Agronônoma Kátia Messa. Ela diz que seria prudente que pessoas andassem mais a pé ou de bicicleta, pois às vezes para percorrer pequenas distâncias não há necessidade de carro até porque, no centro, não há estacionamento.

-Isso é uma mentalidade que pode aos poucos ser mudada nesta cidade, pois assim todos estarão contribuindo para um trânsito melhor e um meio ambiente mais limpo. Isso também vai ajudar na saúde das pessoas, além de fazerem algumas caminhadas, ao invés de realizar todo o deslocamento usando carro, destaca Kátia. No caso das bicicletas defende que se faça mais bicicletários em ruas do centro, já que contamos com ciclovias que já ajudam este deslocamento.

-Se dá certo em muitos lugares porque aqui não pode, questiona. – O meio ambiente é nossa maior casa e se não começarmos a pensar de forma mais coletiva, o Planeta vai sofrer ainda mais.

.