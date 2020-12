Especialistas alertam para período mais crítico de combate à covid-19 desde o começo da pandemia no RS

Durante a tarde, 100% das 354 vagas particulares para pacientes graves estavam em uso na macrorregião metropolitana, que inclui a Capital, cidades próximas e do Litoral Norte. Esse patamar recuou levemente para 99% ao final do dia.

— Mesmo que a ocupação por doentes de covid ainda esteja menor do que no pico do inverno (havia 295 pacientes graves no final da tarde deste domingo, em comparação com o recorde de 347 no início de setembro), há uma competição muito mais forte com a demanda de doentes não covid, que haviam ficado represados. É um momento de grande desafio para nós — admite o secretário.