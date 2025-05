Espetáculo “Da Janela” aborda amizade, inclusão e acessibilidade em apresentação gratuita

O Sesc Alegrete traz ao município o espetáculo “Da Janela”, da Trupe do Experimento, do Rio de Janeiro, com apresentação única e gratuita no dia 9 de junho, segunda-feira, às 15h, no Clube Casino Alegretense (Praça Getúlio Vargas, s/n).

Voltado ao público infantil e suas famílias, o espetáculo conta a história de Malu, uma menina que, de sua janela, observa e narra o surgimento da amizade entre Nina e Cadu, duas crianças que aprendem a se comunicar para além das palavras. A peça propõe um jogo lúdico e poético, priorizando o brincar como ferramenta de descobertas e integrando, de forma orgânica, recursos de acessibilidade como Libras, audiodescrição, legendagem e linguagem simples.

Com uma linguagem cênica inclusiva e sensível, “Da Janela” provoca reflexões sobre acessibilidade e inclusão no ambiente familiar, destacando-se pela maneira como transforma esses temas em experiências artísticas acessíveis e encantadoras. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente no Sesc Alegrete (Rua General Andrade Neves, 71).

Antecedendo a apresentação, no dia 8 de junho, domingo, a partir das 14h, ocorre a oficina “Pesquisando o teatro inclusivo – Acessibilidade como linguagem cênica”, também gratuita, na unidade. A atividade é direcionada a atores e estudantes de teatro interessados em experimentar a construção de uma dramaturgia acessível. Ministrada por Marco dos Anjos, idealizador do projeto, dramaturgo e diretor, Mariana Siciliano, atriz surda e pedagoga, e Thamires Ferreira, intérprete de Libras, a oficina explora os recursos de acessibilidade como elementos da linguagem teatral e da comunicação inclusiva. Inscrições pelo WhatsApp (55) 98423-6348.

Espetáculo “Da Janela” – Sesc Alegrete

Data: 09/06/2025

Local: Confira os detalhes abaixo

Data: 09/06 (segunda-feira)

Local: Clube Casino Alegretense (Praça Getúlio Vargas, s/n)

Horário: A partir das 15h

Ingressos: Gratuitos, devendo ser retirados diretamente no Sesc Alegrete (Rua General Andrade Neves, 71)

Oficina “Pesquisando o teatro inclusivo – Acessibilidade como linguagem cênica”

Data: 08/06 (domingo)

Local: Sesc Alegrete (Rua General Andrade Neves, 71)

Horário: A partir das 14h

Inscrições: Pelo WhatsApp (55) 98423-6348