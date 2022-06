Espetáculo “Macbeth e o Reino Sombrio: Shakespeare para Crianças” em junho

Share on Email

Por meio do projeto Teatro a Mil, o Sesc Alegrete promove, nos dias 23 e 24 de junho, apresentações do espetáculo “Macbeth e o Reino Sombrio: Shakespeare para Crianças”. Encenada pelo Coletivo Órbita, de Porto Alegre, a peça passa pelas cidades de Alegrete e Manoel Viana, em sessões gratuitas para estudantes das escolas públicas dos municípios.

Os agendamentos devem ser feitos pelo WhatsApp (55) 99923-0571 ou pelo e-mail pamaral@sesc-rs.com.br.

A obra conta a história dos generais de guerra Macbeth e Banquo, que voltam triunfantes de uma batalha contra a Noruega. Passando por um pântano, se deparam com três bruxas que lhes apresentam algumas previsões sobre o futuro dos dois.

Programação gratuita para criançada em junho

Na peça, o texto de William Shakespeare é adaptado no intuito de aproximar o público infantojuvenil, preservando a sequência poética original das cenas escritas pelo dramaturgo inglês.

Teatro a Mil – Sesc Alegrete

Espetáculo “Macbeth e o Reino Sombrio: Shakespeare para Crianças”

Apresentações gratuitas para estudantes de escolas públicas

Data: 23/06 (quinta-feira)

Horário: 10h e 15h

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Oswaldo Aranha, s/n, Alegrete)

Classificação indicativa: livre

Data: 24/06 (sexta-feira)

Horário: 15h

Local: Ginásio Municipal Henrique Nemitz Martins

Classificação indicativa: livre

Agendamentos: via WhatsApp (55) 99923-0571 ou e-mail pamaral@sesc-rs.com.br