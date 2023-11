Espetáculos exuberantes na segunda noite do Dança Alegre Alegrete

Segunda noite da Dança Alegre Alegrete encantou o público.

Na noite de sexta-feira, 24 de novembro, o Largo do Centro Cultural de Alegrete foi palco de performances cativantes durante a segunda noite da Dança Alegre. Com início às 19h30, o público teve a oportunidade de apreciar as coreografias de “Sufoco”, “Não Posso te Amar no Escuro”, “Não me Deixa Ir” e “Vou Seguir meu Próprio Caminho”. O grupo local DançArte brilhou no palco, esperando a participação entusiástica da plateia.

O ponto alto da noite ficou por conta da apresentação programada para as 20h30, com a talentosa Adnã Ionara, natural de São Paulo, que apresentou “Imalẹ̀ Inú Ìyágbà” (Circuito Palco Giratório), encerrando a segunda noite com chave de ouro.

A gerente local do Sesc, Claudia Rizzati, ressaltou a relevância da programação para enriquecer a cultura local. Em um convite caloroso, ela incentivou a todos a se unirem no espaço, trazendo suas cadeiras e chimarrão. “Convido a todos para pegarem suas cadeiras e o chimarrão e se unirem aqui”, disse Claudia, demonstrando a importância da participação ativa do público nos espetáculos.

A iniciativa, fruto da parceria entre o Sistema Fecomércio Sesc e a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, é promovida após um hiato de 8 anos, desde a última edição. A coreógrafa Maria Waleska van Helden, idealizadora do evento nos anos 80, comemora o retorno da Dança Alegre a Alegrete.

A programação continua no sábado, 25 de novembro, com uma variedade de atividades, incluindo uma intervenção urbana de Robson Duarte, um enriquecedor bate-papo sobre as “Memórias do Dança Alegre Alegrete”, e apresentações da Escola de Dança Ballerina e do espetáculo “Novos Velhos Corpos” pelo Coletivo 50+.

O Largo do Centro Cultural é o ponto de encontro para apreciar a diversidade e o talento artístico, proporcionando aos moradores de Alegrete e aos visitantes uma experiência cultural única. O Dança Alegre reacende a paixão pela expressão artística e promete continuar a encantar o público ao longo de sua programação.

25/11 – Sábado

11h – Intervenção Urbana – Robson Duarte / POA

Local: Câmara Municipal de Vereadores

15h – Bate Papo: “Memórias do Dança Alegre Alegrete” Participantes: Iolanda Cunha, Susete Canto, Elisa Carlesso. Mediação: Maria Waleska van Helden

Local: Centro Cutural

19h30 – Escola de Dança Ballerina / POA

20h30 – Espetáculo “Novos Velhos Corpos” Coletivo 50+ / POA