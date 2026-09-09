Esporte que transforma: Alegrete lança Projeto Flamenguinho para crianças atendidas pelos CRAS

A Secretaria de Ação Social de Alegrete realizou, na terça-feira (8), o lançamento oficial do Projeto Flamenguinho, iniciativa voltada a crianças e jovens atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

A cerimônia de lançamento ocorreu no CRAS Extremo Leste, localizado ao lado da EMEB Antônio Saint Pastous de Freitas, e reuniu representantes do poder público municipal, comunidade, profissionais da área social e integrantes do Flamenguinho.

O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social e a Escola de Futebol Flamenguinho, com o objetivo de promover, por meio do esporte, valores como cidadania, inclusão, trabalho em equipe, disciplina, convivência e desenvolvimento pessoal e social.

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A Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Daniela Domingues, esteve à frente do lançamento, acompanhada dos coordenadores dos CRAS: Sra. Ângela Moura, dos CRAS Norte e Sul, e Sr. Glênio Peres, dos CRAS Leste e Extremo Leste.

“Temos como proposta utilizar o esporte como ferramenta de transformação social, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também valores”, destacou a secretária.

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Durante o lançamento, o prefeito Jesse Trindade dos Santos destacou a importância da iniciativa para as crianças que vivem nos territórios atendidos pelos CRAS.

Segundo o prefeito, o projeto representa uma oportunidade de unir esporte e desenvolvimento social, criando novas possibilidades para crianças e jovens e aproximando-os das políticas públicas oferecidas pelo município.

Também participaram da solenidade o vice-prefeito Luciano Belmonte, a secretária de Ação Social, Daniela Domingues, o presidente do Flamenguinho, Toninho Fagundes, além de secretários municipais, diretores de secretarias e demais representantes envolvidos na iniciativa.

Esporte como instrumento de transformação

O coordenador técnico do projeto, Edinho Machado, falou sobre o propósito da ação e a importância de oferecer às crianças um espaço de aprendizado, convivência e desenvolvimento por meio do esporte.

Machado salientou que o projeto são de incentivo ao esporte futebol nos bairros, promove cidadania, vai fortalecer vinculos e transforma vidas. O coordenador relembrou que o projeto ” Lugar de criança é no Flamenguinho, não na Rua.”Foi renovado pois ja existia a 3 anos. No entanto nesta nova etapa a ideia é atender cerca de 150 crianças dos 6 aos 14 anos. O projeto novo, “As Cores do Alegrete”, vai comtemplar os CRAS. Edinho confirmou também treinamentos de futebol para meninas de 7 a 13 anos com lanches de suplementação no final de cada atividade.

O coordenador já adiantou que os destaques farão parte do Flamenguinho e que todos os participantes dos projetos terao apoio psicologico e acompanhamento de assistente social.

A iniciativa pretende ir além dos treinamentos esportivos. A proposta é criar um ambiente capaz de contribuir para a formação dos participantes, incentivando valores que possam ser levados também para a escola, para a família e para a comunidade.

De acordo com a secretária de Ação Social, Daniela Domingues, o projeto também terá um papel importante na aproximação entre as crianças e os profissionais dos CRAS.

A intenção é fortalecer a convivência comunitária, ampliar os vínculos e contribuir para o desempenho escolar dos participantes, utilizando o esporte como uma das ferramentas de acompanhamento e desenvolvimento social.

Atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade

As inscrições já estão abertas e são destinadas a crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social que possuem Cadastro Único. O projeto conta com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e disponibilizará aos participantes uniformes, materiais esportivos e lanche.

A expectativa da organização é atender mais de 30 crianças e jovens por região, que terão acompanhamento da escola do Flamenguinho durante o desenvolvimento das atividades. O projeto será realizado nos CRAS Leste, Extremo Leste e Norte, na Vila Nova, ampliando o alcance da iniciativa para diferentes territórios do município.

Fortalecimento das ações dos CRAS

Para a Secretaria de Ação Social, a iniciativa representa mais uma estratégia de proteção social voltada ao público infantojuvenil.

A proposta é aproximar as crianças dos serviços oferecidos pelos CRAS e, ao mesmo tempo, proporcionar atividades que estimulem a participação, a convivência e o desenvolvimento de novas habilidades.

Daniela Domingues também aproveitou o lançamento para convidar a comunidade a conhecer o trabalho desenvolvido pelos Centros de Referência de Assistência Social e participar das ações voltadas à proteção social, fortalecimento de vínculos e apoio às famílias.

Com a união entre poder público, assistência social e esporte, o Projeto Flamenguinho inicia suas atividades com a expectativa de se tornar uma ferramenta permanente de inclusão e desenvolvimento para crianças e jovens de Alegrete.

Para o presidente do Flamenguinho, a iniciativa marca o início de uma nova etapa para o esporte social no município, oferecendo às crianças não apenas a oportunidade de praticar futebol, mas também um espaço para aprender, conviver, criar vínculos e construir novas perspectivas para o futuro.