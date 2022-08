Esquila de ovelhas em escola estadual encanta os alunos

E para mostrar, parte desses costumes, aos alunos da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, o professor da Disciplina de Geografia- dentro dos projetos do educandário trouxe ovelhas para mostrar a esquila desses animais que integram a economia do Município.

Esquila de ovelha na Escola Tancredo Neves

“Trouxemos essa pratica para que nossos alunos conheçam a tosa em ovelhas, porque diminuiu a criação desses animais e por conseguinte a esquila”.

No hall de entrada do prédio, alunos, professores e direção da escola acompanharam atentamente a tosa da ovelha, com máquina, o que tornou este trabalho bem mais rápido.

Os que fazem têm muita pratica, dominam o animal e fazem isso com naturalidade.

Nem sempre foi assim e grandes rebanhos de ovelhas, em Alegrete, eram tosados com tesouras na conhecida “esquila a martelo.” Essa atividade, dependendo do tamanho do rebanho, demora até um mês nas fazendas em que os esquiladores trabalham às vezes com muito calor para tirar a lã, produto com valor de mercado.

Alegrete chegou a ter um rebanho de 500 mil ovelhas e, aos poucos, essa atvidade começa ser retomada com mais força aqui no Município.

A maioria dos alunos nunca tinham visto uma tosa em ovelhas e ficou encantado com a atividade.

Alunos acompanharam a tosa de ovelhas na escola Tancredo Neves

O diretor da Escola, professor Assis Ribas, destacou o trabalho do colega dizendo que realizam vários projetos no sentido de aumentar o conhecimento de seus alunos. A nossa cultura é rica e devemos mostrar aos nossos estudantes, destacou.