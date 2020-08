Esse homem saiu para caçar e está desaparecido desde sábado

Compartilhe











Homem que trabalha e reside em Alegrete está desaparecido. Conforme boletim de ocorrência realizado na delegacia de Polícia de Santiago, a esposa de Nilmar disse que o esposo falou que iria caçar com um amigo, no último sábado(1°). Por volta das 21h30min, ele enviou uma mensagem de áudio através do WhatsApp dizendo que estava no interior de São Francisco com o amigo e que estava muito perto da entrada do estabelecimento rural de propriedade de um tio do desaparecido

Desse local ele e o amigo iriam percorrer mais 30km onde iriam caçar. Já no domingo, por volta da 1h30min, a mulher recebeu mais uma mensagem de áudio onde o esposo falou que estavam retornando para Alegrete. Assim que ele chegasse em casa, na rua Sepé Tiaraju, iria entrar em contato com a esposa.

Entretanto, a demora em ter um retorno do esposo fez com que a mulher tentasse falar com ele por diversas vezes, porém, o número do telefone não tem sinal, a mensagem é que esta desligado ou fora de área.

A mulher ligou para o amigo que ele estaria caçando e foi surpreendida com a resposta de que ele não vê o desaparecido há dias. Diante desta informação, a mulher procurou a Delegacia de Polícia e fez o registro de desaparecimento do esposo, Nilmar(na ocorrência não consta o sobrenome do desaparecido).

Ainda destacou que, conforme informações do companheiro ele foi pescar em seu carro, Fiat Palio placas IJX4145. Qualquer informação deve ser repassada à Polícia Civil 34224525 ou Brigada Militar 190.