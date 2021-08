Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A ação dos policiais evitou que os criminosos tivessem sucesso na tentativa de arremesso. De acordo com a Brigada Militar, durante patrulhamento ostensivo os policiais suspeitaram da atitude de um indivíduo nas adjacências da Casa Prisional. Com ele, havia uma sacola plástica e, ao ver a viatura e os policiais o indivíduo saiu correndo em direção ao interior do Parque dos Aguateiros.

Durante a fuga dispensou a sacola com nove porções de maconha, todas embrulhadas como já é usual nas demais tentativas anteriores. Em pequenas porções a droga é envolvida em uma moeda para dar peso com fitas e arremessada dentro de preservativos.

O homem não foi localizado, porém, a droga foi apreendida.