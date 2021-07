Conteúdo Patrocinado

Uma das melhores experiências da vida é poder viajar para outros países. Além de conhecer lugares incríveis, aprender sobre outras culturas e ter muitas histórias legais para contar, é a chance perfeita de dar um “up” no seu Inglês. É possível aprender uma língua estrangeira em qualquer idade, e quando a ludicidade é aliada ao processo de ensino e aprendizagem, a tarefa torna-se ainda mais divertida e prazerosa! Sendo o Inglês a língua mais utilizada no turismo mundialmente, confira algumas dicas da docente do Senac Alegrete, Danielle Guterres, que podem te ajudar na sua próxima viagem:

1: Faça um intercâmbio!

As chamadas “férias inteligentes” são perfeitas para quem quer aliar turismo e aprendizagem. Os alunos conseguem tirar o máximo de proveito do país, pois além de poder “turistar” bastante, ter uma Certificação Internacional faz toda a diferença, né? É um verdadeiro mergulho na língua Inglesa, o que faz com que um aluno ganhe muita confiança, além de um salto significativo no seu nível de fluência.

2- Treine para situações do dia a dia.

Já ouviu aquela frase “chegaremos somente até onde estamos preparados”? Então, vale muito a pena treinar para situações que com certeza acontecerão na sua viagem, como por exemplo: fazer pedidos em um restaurante ou cafeteria, se apresentar para as pessoas, pedir informação, check in em aeroportos e hotéis, etc. Desta forma você se sentirá bastante seguro quando elas acontecerem.

3- Fale com nativos!

Uma das melhores coisas em viagens, é a oportunidade de aumentar o seu networking. Conhecer pessoas novas, além de nos proporcionar uma troca de experiências incrível, nos ajuda muito para colocar nosso Inglês em prática. Muitas pessoas, por timidez ou até medo, se privam de uma oportunidade única. Fale com pessoas locais sem medo e veja quanta confiança você vai adquirir.

4- Aprenda com os erros.

Mas, e se você errar alguma palavra ou frase? Relaxa! Como em tudo na vida, aprendemos muito com nossos erros. Todos sabem que você não é nativo, mas está se esforçando ao máximo para aprender uma segunda língua. Então não se cobre tanto! Se cometer algum erro, não tem problema! Tenho certeza que vai te ajudar a crescer ainda mais.

5- Aprenda gírias locais.

Assim como em nosso país, que em cada cidade ou estado tem suas gírias locais, países do exterior também tem este mesmo costume. Aproveite que você já perdeu o medo de falar com locais e peça para eles lhe ensinarem algumas gírias daquela cidade. Você verá que são várias, e muitas delas você pode até já ter visto em filmes e séries. Por que não usar no dia a dia?

6- Fique calmo!

Algo não saiu conforme o planejado? O segredo é sempre manter a calma. É normal às vezes pegar o metrô errado, descer na parada errada, etc. Em situações como essas, algumas pessoas tendem a ficar nervosas e “travar”. Com certeza isso não te ajudará em nada. Lembre-se do seu treino e peça informação para as pessoas, certamente alguém irá te ajudar a chegar no seu destino.

7- Pegue dicas locais.

Quando saímos do Brasil, geralmente já estamos com tudo pensado. Para onde vamos, quais restaurantes queremos conhecer, quais lojas queremos ir. Mas quando conversamos com pessoas que moram na cidade, vemos que temos outras opções, que às vezes podem ser até melhores. Vale a pena ir em um café diferente, um parque que você não conhecia. Pode te render surpresas muito positivas!

8- Use e abuse dos apps.

Por fim, a última dica é sobre os aplicativos de celulares que podem te ajudar, e muito, na sua viagem. Existem vários que podem te auxiliar com a questão da língua, caso você tenha aquele famoso “branco”. Outros ainda vão te ajudar na locomoção pela cidade. O transporte público tende a ser muito eficiente em outros países e bem mais barato. Esses aplicativos irão te guiar pela cidade, bem como te avisar horários e locais das estações. Pesquise com antecedência quais apps são os recomendados para o seu destino.

“Espero que essas dicas te auxiliem na sua próxima viagem! Não esqueça que quanto mais preparado estivermos, mais conseguiremos aproveitar o país. Venha se preparar conosco para conhecer lugares incríveis”, concluí a docente.

Danielle ainda lembra que o Senac-RS está promovendo o Traveling Fun for Seniors. O projeto inédito consiste com oito oficinas on-line em Inglês com a temática sobre viagens e situações cotidianas que podem ocorrer com quem está no exterior. “A primeira turma inicia as aulas no próximo dia 27 de julho. Nesta série de aulas remotas e ao vivo, adultos a partir de 50 anos de idade poderão vivenciar situações de viagens utilizando a língua Inglesa”, explicou.

O objetivo do curso é preparar os participantes para as suas experiências internacionais. Serão duas turmas com início no final de julho e duas com início em setembro. Confira as datas:

27 de julho a 21 de setembro (terças-feiras), das 10h às 11h30.

28 de julho a 15 de setembro (quartas-feiras), das 15h30 às 17h.

28 de setembro a 30 de novembro (terças-feiras), das 10h às 11h30.

30 de setembro a 18 de novembro (quintas-feiras), das 19h às 20h30.

Mais informações sobre inscrições podem ser obtidas pelo site www.senacrs.com.br/traveling